Минздрав обнародовал результаты аудита в Институте рака

Аудитом были установлены многочисленные нарушения в Национальном институте рака, сообщило ведомство.

Министерство здравоохранения выявило многочисленные нарушения в работе Национального института рака. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"По результатам внутреннего аудита в Национальном институте рака, в период с 1 января по 20 сентября 2019 года, аудитом были установлены многочисленные нарушения. Материалы по результатам аудита Минздрав Украины направил в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

В частности, выводы аудита следующие:

Потребности для закупки лекарственных средств и медицинских изделий формировались бессистемно - Институт не имеет регламентированного порядка формирования потребности для закупки. По результатам оценки заключения договоров на приобретение лекарств установлены факты несвоевременной поставки оборудования, лекарств и медицинских изделий, ненадлежащий контроль за отгрузкой товаров, что подтверждает риск неэффективного использования бюджетных средств. Установлены необоснованно большие остатки препарата Метотрексат Тева (взрослая онкология), более 4 тыс. упаковок, впрочем среднегодовое использование составляет около 800 флаконов. Дорогостоящее оборудование не используется для лечения пациентов, а стоит на складе. В частности, не введен в эксплуатацию линейный медицинский ускоритель Varian Clinac ІX, закупленный еще в 2011 году. В целом 7 единиц медицинского оборудования не используется. Недостаток компьютерной техники на складе в количестве 149 единиц на общую сумму около 700 тысяч гривень. Техника была приобретена Институтом в 2017 году, с целью реализации проекта "Введение медицинской информатизационной системы в Национальном институте рака". Отсутствие надлежащей системы хранения, выдачи и инвентаризации техники, создало вероятный риск потери материальных ценностей.

Минздрав Украины предоставил свои рекомендации Национальному институту рака для безотлагательного решения всех проблемных вопросов. В том числе рекомендации руководству Института, чтобы привлечь к ответственности лиц, по вине которых допущены все нарушения.

Также министерство направило в правоохранительные органы материалы, полученные по результатам аудита, и надеется на справедливое следствие.

Подробно ознакомиться с Информацией о результатах внепланового внутреннего аудита деятельности Национального института рака Министерства здравоохранения Украины можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что врачей из Института рака задержали за взятки. Медики требовали от онкобольных пациентов до 70 тысяч гривен взятки за выдачу бесплатных лекарства, закупленных за государственные средства.

Врачам Института рака объявили о подозрении из-за взяток

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