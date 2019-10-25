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Бойцы ВСУ подорвались на растяжке – штаб ООС

Комментариев: 4
Противник применял запрещенные Минскими соглашениями минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе, но несут потери
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе, но несут потери
Генштаб ВСУ

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Трое украинских военных получили ранения, причем двое из них пострадали при взрыве на растяжке, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в пятницу, 25 октября.

Противник обстреливал позиции украинских военных из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы фиксировались вблизи Новомихайловки, Красногоровки, Водяного (дважды), Лебединского, Новозвановки (дважды), Хутора Вильный и Луганского (дважды).

"В течение текущих суток ранения получили три военнослужащие Объединенных сил. Один – в результате обстрела, двое – в результате подрыва на установленной ранее врагом растяжке, которую тот оставил, отступая с определенных позиций", – говорится в сообщении.

Напомним, за сутки 24 октября сепаратисты 25 раз нарушили режим прекращения огня. Тогда был ранен один украинский военный.

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Pivkov3    25.10.2019, 22:21
Оценка:  +1
Pivkov3
мародёры полезли в чужой дом, там и и были наказаны. Таких случаев - тысячи.
VSHIVANKA    25.10.2019, 21:58
Оценка:  +3
VSHIVANKA
ПО ПЬЯНИ ЗАБРЕЛИ НА СВОЁ ЖЕ МИННОЕ ПОЛЕ ....
СУГС. ???
VVTF2wtf_uebok    25.10.2019, 21:33
Оценка:  +5
VVTF2wtf_uebok
Бери шенель иди домой
Антибес    25.10.2019, 21:31
Оценка:  +5
Антибес
Сказки про"растяжку"довольно смешны.Ведь при срабатывании"растяжки"с рабатывает оборонительная граната.А это практически гарантированная смерть.
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