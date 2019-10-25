Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина не будет повторять заявку в НАТО, чтобы "не быть попугаем" - МИД

Комментариев: 4
Украина не будет повторять заявку о ПДЧ в НАТО, потому что не хочет "действовать методом попугая".
Загороднюк, в частности, заявил, что не видит в этом практического смысла.
Загороднюк, в частности, заявил, что не видит в этом практического смысла.

Министерство обороны и МИД считают неэффективной идею переподавать заявку на получение Плана действий по членству в НАТО. Об этом заявили журналистам министр обороны Андрей Загороднюк и заместитель министра иностранных дел Егор Божок в конце визита в штаб-квартиру НАТО, комментируя заявления экс-президента Петра Порошенко по этому поводу, передает Европейская правда.

Загороднюк, в частности, заявил, что не видит в этом практического смысла.

"Мы можем подтверждать и отправлять заявление сколько угодно, но зачем? Лучше сконцентрироваться на практических результатах", - пояснил он.

Божок, в частности, считает, что правительство считает действующей заявку, поданную Украиной в 2008 году. "Мы уже подали заявку в ПДЧ, и повторять уже поданное - неэффективно", - пояснил дипломат.

"Мы можем действовать методом попугая, а можем вести серьезную работу. Если мы будем ежедневно повторять, что хотим в НАТО, хотим ПДЧ, и все - то в результате никакого ПДЧ не получим. Поэтому сейчас мы настроены на то, чтобы, не подтверждая эту заявку, достичь военных критериев членства в НАТО", - заявил Божок.

Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал приоритеты нового формата отношений с НАТО, который будет утвержден в ближайшее время.

Напомним, Североатлантический совет проведет заседание в Украине 31 октября. Во встрече примет участие президент Владимир Зеленский.

Также сообщалось, что Североатлантический альянс через несколько недель отправит в Украину свою оценочную миссию

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, НАТО, НАТО-Украина, Минобороны, Украина-НАТО
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
ira0957    25.10.2019, 22:14
Оценка:  +3
ira0957
Шо? Уже и в нату не берут? )
VSHIVANKA    25.10.2019, 21:57
Оценка:  +2
VSHIVANKA
В НАТО С ОБЛЕГЧЕНИЕМ ВЫДОХНУЛИ ......
Rangol    25.10.2019, 21:54
Оценка:  +3
Rangol
Попка дурак! Попка дурак!
Антибес    25.10.2019, 21:26
Оценка:  +4
Антибес
Вам до попугаев как до Луны на"кукурузнике".Вы-обыч ные,обоссаные клоуны!))))))))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь