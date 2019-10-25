Похищение младенца под Киевом: суд вынес решение

Состав преступления не предусматривает такой строгой меры пресечения, как содержание под стражей.

Ирпенский городской суд Киевской области отправил под ночной домашний арест на два месяца Анастасию Глотову, задержанную за похищение трехмесячного мальчика в Коцюбинском в пригороде Киева.

Суд обязал подозреваемую носить электронный браслет и запретил общаться с потерпевшей, передает Громадське.

Адвокат Глотовой заявил суду, что состав преступления не предусматривает такой строгой меры пресечения, как содержание под стражей, и просил выбрать альтернативный - домашний арест.

Прокуратура же настаивала на возможность побега, давления на свидетелей, сокрытия или уничтожения доказательств и просила суд арестовать девушку на два месяца без альтернативы внесения залога.

Женщине инкриминируют статью 146 Уголовного кодекса Украины - похищение человека. В случае доказательства вины ей грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, под Киевом злоумышленница втерлась в доверие женщине из малообеспеченной семьи и похитила младенца. Полиция объявила план перехват. Позже стало известно, что правоохранители нашли авто, на котором злоумышленники увезли ребенка. СМИ узнали, что позже также нашли и младенца.

Похищение младенца под Киевом: стали известны мотивы

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