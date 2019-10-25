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Похищение младенца под Киевом: суд вынес решение

Комментариев: 1
Состав преступления не предусматривает такой строгой меры пресечения, как содержание под стражей.
Похитительницу младенца в Коцюбинском отправили под ночной домашний арест
Похитительницу младенца в Коцюбинском отправили под ночной домашний арест
hromadske.ua

Ирпенский городской суд Киевской области отправил под ночной домашний арест на два месяца Анастасию Глотову, задержанную за похищение трехмесячного мальчика в Коцюбинском в пригороде Киева.

Суд обязал подозреваемую носить электронный браслет и запретил общаться с потерпевшей, передает Громадське.

Адвокат Глотовой заявил суду, что состав преступления не предусматривает такой строгой меры пресечения, как содержание под стражей, и просил выбрать альтернативный - домашний арест.

Прокуратура же настаивала на возможность побега, давления на свидетелей, сокрытия или уничтожения доказательств и просила суд арестовать девушку на два месяца без альтернативы внесения залога.

Женщине инкриминируют статью 146 Уголовного кодекса Украины - похищение человека. В случае доказательства вины ей грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, под Киевом злоумышленница втерлась в доверие женщине из малообеспеченной семьи и похитила младенца. Полиция объявила план перехват. Позже стало известно, что правоохранители нашли авто, на котором злоумышленники увезли ребенка. СМИ узнали, что позже также нашли и младенца.

Похищение младенца под Киевом: стали известны мотивы

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Теги: суд, Киевская область, домашний арест, похищения людей
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Хулиганка*    25.10.2019, 23:51
Оценка:  0
Хулиганка*
ну да... она же АТОшница....а воЕнам света и активистам можно убивать людей ( стерненко тому пример) и даже детей похищать...индульгенция упырям
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