В Харькове разоблачили деятельность интернет-магазина наркотиков

Через интернет-магазин продавали кокаин, амфетамин, экстази и каннабис.

Харьковская полиция разоблачила группу лиц в распространении наркотиков через интернет hk.npu.gov.ua

В Харькове правоохранители задержали группу причастных к созданию и функционированию интернет-магазина, через который продавали наркотики и психотропы путем "закладок". Об этом сообщает областная полиция.

Организовал преступную деятельность 24-летний харьковчанин, который содействовал поставкам наркотических средств на территорию области, контролировал их продажу и распределял полученные от сбыта деньги.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители заявили, что помимо организатора в группу входили еще пять человек - две женщины и трое мужчин. Через интернет-магазин они продавали кокаин, амфетамин, экстази и каннабис.

Во время обысков у членов группы изъято более 100 тыс. грн, почти $6 тыс, принадлежности для фасовки наркотиков, мобильные телефоны, банковские карты, растения конопли элитных сортов и другие наркотические средства.

Открыто уголовное производство по статье "сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" Уголовного кодекса Украины.

Ранее в киевском фастфуде силовики задержали мужчину с 20 кг наркотиков. У него нашли 20 больших зип-пакетов с различными веществами.

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