Итоги 25 октября: стрельба в Харькове и критика Кучмы

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Харькове произошла кровавая стрельба; Кучма резко раскритиковал “формулу Штайнмайера”: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

НАБУ открыло новое дело на Кличко

Антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть дело по факту возможной госизмены мэром Киева Виталием Кличко и его двумя заместителями.

Ранее в суд поступила жалоба на НАБУ относительно бездействия по началу расследования возможных правонарушений Кличко и его двух заместителей по статьям о злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364) , получении неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 368), хищение госсредств (ч. 3 ст. 191 ), государственная измена (ч. 1 ст. 111) и других преступлений Уголовного кодекса.

Геннадий Москаль рассказал, как победил рак

Бывший глава Закарпатской государственной администрации Геннадий Москаль признался, что в своей жизни победил онкологию.

Москаль рассказал, что “не сложил руки – изучил всю медицинскую литературу, перепробовал все народные методы, объездил всех врачей“.

По его словам, через несколько лет оказалось, что болезни нет.

“То ли я его таки вылечил, то с самого начала врачи ошиблись“, - написал политик.

В Харькове вторая за неделю перестрелка

В Харькове на улице Клочковская возле супермаркета “Восторг“ произошла перестрелка. В результате инцидента один человек погиб, еще один - ранен.

По данным полиции, двое мужчин вышли из супермаркета и шли к парковке, где их ждал вооруженный человек. Началась перестрелка, в которой один человек погиб, другой получил ранения бедра, плеча и головы.

Кучма резко раскритиковал формулу Штайнмайера

Имплементация “формулы Штайнмайера“ не приведет к установлению мира на Донбассе, поскольку она не является формулой мира. Об этом заявил экс-президент Украины Леонид Кучма.

По словам экс-президента, проведение выборов на Донбассе без предварительного вывода войск, разоружения, восстановления украинской границы является полным абсурдом. При нынешних условиях контролировать избирательный процесс туда не поедут ни наблюдатели, ни журналисты.

Президент подписал закон о штрафах для депутатов-прогульщиков

Президент Владимир Зеленский подписал закон о лишении депутатов выплат за пропуск заседаний Верховной Рады и парламентских комитетов без уважительной причины.

Данный закон предусматривает лишение депутата зарплаты за месяц, в котором он без уважительной причины пропустил более 30% пленарных заседаний парламента и более половины заседаний комитета, в который он входит.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram