Синоптики напророчили похолодание

26 октября в Украине уже не будет настолько тепло и солнечно.

Сегодня по всей территории Украины будет в меру тепло и солнечно. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны сегодня классический осенний день. Будет сухо и солнечно. Воздух прогреется в пределах +15…+21 градус по Цельсию.

На востоке Украины без осадков. На термометре +14…+17 градусов по Цельсию.

Южным регионам напророчили сухой осенний день. Температура воздуха поднимется от +15 до +18 градусов по Цельсию.

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В северной части страны сегодня тепло, сухо и солнечно. На улице +14…+16 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине 26 октября без осадков. На протяжении дня столбик термометра поднимется к максимальной отметке +17 градусов по Цельсию.

В столице 26 октября солнечно и без осадков. Воздух прогреется в пределах +14…+16 градусов по Цельсию.

Напомним, в ГСЧС рассказали, когда в Киеве исчезнет туман. Уровень загрязнения воздуха в Киев не повысился.

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