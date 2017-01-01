“Полиграф не предлагать”: Глава Киевской ОГА подал в суд Дубинского

Иск касается защиты чести и достоинства.

Глава Киевской облгосадминистрации Михаил Бно-Айриян обратился в суд с иском против нардепа “Слуги народа” о защите чести и достоинства.

Об этом сам чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

Сегодня Александр Дубинский в который раз сделал неудачную попытку осуществить информационное давление на меня. И рассказал всем о деле, которое начало расследовать ГБР вроде бы против меня. Его пост случайным образом совпал с моим исковым заявлением о защите чести и достоинства, который я подал на него сегодня утром в Печерский районный суд. И, конечно, с возвращением президента в Украину, - сообщил Бно-Айриян.

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Также губернатор Киевской области рассказал, что его иск касается двух моментов - опровергнуть или доказать информацию, глава Киевской ОГА является российским шпионом и назначен на должность бывшими нардепами Ярославом Москаленко и Игорем Кононенко, а также получает от них зарплату.

Поэтому, Александр, встретимся в суде, и буду ждать от вас конкретные факты относительно изложенных фактов. Полиграф не предлагать после фарса, который мы видели на всю страну с закатанными глазами, просто придите в суд и покажите факты, - написал Бно-Айриян.

К слову, накануне Дубинский опубликовал материалы из ГБР о том, что ведомство якобы расследует дело о присвоении госимущества Бно-Айрияном.

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Напомним, ГБР проверит законность назначения Гройсмана премьер-министром. Для проведения расследования из Офиса президента будут изъяты документы.

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