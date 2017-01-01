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Сегодня ночью Украина переходит на зимнее время

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Украинцы переведут стрелки часов назад.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В ночь с 26 на 27 октября Украина осуществляет переход на зимнее время. Соответственно стрелки часов переводятся часов на час назад.

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Переход на зимнее время регламентирован постановлением Кабинета Министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года.

Согласно этому постановлению правительства, в ночь на последнее воскресенье октября в 04:00 стрелки часов следует перевести на один час назад.

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К слову, переход на зимнее время нужен для более эффективного использования светового дня, а также экономии электроэнергии.

Напомним, Украина 27 октября переходит на зимнее время. В воскресенье, 27 октября, Украина переходит на зимнее время. Об этом сообщается в обращении в Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тараса Качки.

 

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Теги: переход, зимнее время, Украина
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