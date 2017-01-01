В Кабмине заговорили о двойном гражданстве

Признание Украиной двойного гражданства помогло бы лучше использовать потенциал представителей диаспоры, считает Дмитрий Кулеба.

Предоставление украинцам права двойного гражданства позволит Украине более эффективно использовать потенциал соотечественников из диаспоры. Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в комментарии ZN.UA.

Кулеба аргументировал необходимость предоставления украинцам права двойного гражданства рядом причин, подчеркнув при этом, что высказывает личное мнение, а не всего правительства.

"Если в будущем в украинском правительстве появятся новые представители диаспоры с гражданством Канады или США, но готовые работать на нашу страну, украинское государство должно иметь уже готовую модель сотрудничества с ними, а не выдумывать всевозможные схемы", - считает вице-премьер.

Он полагает, что либерализация политики в сфере гражданства даст возможность удержать в украинском пространстве миллионы украинцев, выехавших за пределы Украины и получивших гражданство другой страны, но желающих сохранить связь со своей родиной.

"Мы не должны отторгать этих людей. Мы и так многих потеряли", - сказал вице-премьер.

Кроме того, по мнению Кулебы, толерантное отношение государства ко второму гражданству позволит решить вопрос наличия у десятков тысяч украинцев венгерских и румынских паспортов, которые многие получали только ради спокойного перемещения в Евросоюзе. По большому счету, как считает вице-премьер, это должно снять одну из острых проблем в отношениях Украины с соседними странами.

В то же время, Кулеба категорически отвергает возможность признания Украиной российского гражданства как второго. По его словам, право двойного гражданства не должно ни при каких обстоятельствах применяться к стране-агрессору.

Напомним, во время пресс-марафона президент Владимир Зеленский заявил, что этническим украинцам планируют предоставлять частичное гражданство.

Ранее экс-глава МИД Павел Климкин заявил, что в Украине назрела необходимость дискуссии по вопросу двойного гражданства. При этом он подчеркнул, что при возможной легализации двойного гражданства следует исключить такой вариант для российского паспорта.

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