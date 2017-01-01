Под Львовом недовольный пассажир разрушил дом и авто таксиста

О происшествии сообщила жена таксиста, которая находилась дома.

В городе Винники под Львовом неадекватный мужчина нашел дом таксиста, который его обслуживал, разбил все окна и автомобиль во дворе. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

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Женщина сообщила в полицию, что неизвестный мужчина напал на их дом и разбил автомобиль. Потом преступник скрылся с места инцидента.

Сообщается, что злоумышленником оказался 36-летний мужчина. Накануне таксист подвозил его со спутницей. Мужчина вышел из авто, а его женщина поехала дальше. Его так возмутило поведение спутницы, что он решил отомстить таксисту.

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Мужчине сообщено о подозрении в совершении правонарушения по ч.1 ст.296 УК Украины (хулиганство). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, - ограничение свободы на срок до пяти лет.

Дело направлено в суд.

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