К украинским полярникам пришел в гости пингвин
Императорский пингвин решил проведать антарктическую станцию Академик Вернадский, где круглый год работают украинские полярники. Об этом в субботу, 26 октября, сообщила исследовательница Оксана Савенко на своей странице в Facebook.
Она также поделилась впечатлениями от этого события.
"И вот выходишь со станции на биологические наблюдения, с мотивацией уровня о котором стыдно признаться даже себе. А тут стоит он (пингвин - ред.). Одинокий", - написала она.
Она отметила, что пингвин к ним пришел впервые за зимовку.
Cмотрите фотогалерею: К украинским полярникам пришел в гости пингвин
Ранее уникального черного пингвина показали в видео. Окрас птицы связан с редкой мутацией. На ее теле присутствуют лишь несколько пятен белого цвета.
А в Новой Зеландии обнаружили останки "пингвина-монстра", ростом 160 сантиметров.
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