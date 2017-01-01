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К украинским полярникам пришел в гости пингвин

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Исследовательница из антарктической станции Академика Вернадского опубликовала фото гостя.
Императорский пингвин на станции Академика Вернадского
Императорский пингвин на станции Академика Вернадского
facebook.com/oksana.savenko.94

Императорский пингвин решил проведать антарктическую станцию Академик Вернадский, где круглый год работают украинские полярники. Об этом в субботу, 26 октября, сообщила исследовательница Оксана Савенко на своей странице в Facebook.

Она также поделилась впечатлениями от этого события.

"И вот выходишь со станции на биологические наблюдения, с мотивацией уровня о котором стыдно признаться даже себе. А тут стоит он (пингвин - ред.). Одинокий", - написала она.

Она отметила, что пингвин к ним пришел впервые за зимовку.

 

Ранее уникального черного пингвина показали в видео. Окрас птицы связан с редкой мутацией. На ее теле присутствуют лишь несколько пятен белого цвета.

А в Новой Зеландии обнаружили останки "пингвина-монстра", ростом 160 сантиметров.

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Теги: птицы, фото, пингвин, антарктика
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Источник: korrespondent.net

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