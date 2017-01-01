В школе под Львовом одноклассники раздели 12-летнюю девочку

Дети раздели девочку, аргументируя это правилами игры.

В селе Солонка Львовской области дети заставили раздеться 12-летнюю девочку, аргументируя это правилами “игры”, которую она проиграла. Об этом сообщает ОО “Варта 1”.

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ЧП случилось 21 октября в 6 классе. По словам матери девочки Кристины Солоненко, инцидент случился во время урока, когда учительница самовольно покинула детей. Учителя говорят, что это случилось во время перерыва.

Это был большой стресс. После этого ей стало очень плохо, очень переживала. Ее даже тошнило. Плакала очень сильно, - рассказала мама девочки.

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Также мама потерпевшей рассказала, что после инцидента девочку начали игнорировать в школе и унижать при любой возможности.

Администрация школы, в свою очередь, опровергает информацию о буллинге. Родители девочки обратились в полицию с требованием дать правовую квалификацию действиям всех участников инцидента.

Напомним, во Львове студенты жестоко избили сверстников и сняли расправу на видео. Все участники драки выселены из общежития.

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