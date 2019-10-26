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Под Днепром пожизненно заключенный зек убил конвоира

Комментариев: 1
Убийство случилось во время переезда.
Погибший конвоир
Погибший конвоир
dp.informator.ua

Под Днепром пожизненно заключенный мужчина напал на конвоира во время переезда в спецвагоне. Об этом сообщает пресс-центр Центрального территориального управления Национальной гвардии Украины на своей странице Facebook.

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По предварительной информации, ЧП случилось вчера, 25 октября, около 21:30 в поезде. Спецвагон с заключенными был включен в составе пассажирского поезда “Мариуполь-Львов“. Вагон должен был следовать из Днепра в Кривой Рог. 

Пожизненно заключенный зек попросился в туалет. Его сопровождал конвоир. В какой-то момент заключенный выстрелил в конвоира с неизвестного пистолета. Пуля попала в область сердца. Сотрудник конвоя погиб от полученного ранения.

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Предварительно известно, что нападавший планировал побег, однако его удалось обезоружить и задержать. 

На данный момент по факту убийства конвоира начато служебное расследование.

Напомним, под Одессой 12-летние подростки убили бездомного. Смерть мужчины наступила в результате перелома черепа.

 

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Теги: убийство, зек, конвоир, колония
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Комментариев (1)
Мухоморище    26.10.2019, 14:11
Оценка:  +5
Мухоморище
Выстрелил с геизвестного писталета..Это просто пи#дец.И так у нас во всём.
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