На Одесчине сожгли авто чиновника таможни - СМИ

Момент поджога автомобиля зафиксировала камера видеонаблюления. Злоумышленник поливает авто неизвестным веществом, после чего поджигает и убегает.

Пожар потушили за 15 минут, однако авто успело сгореть od.npu.gov.ua

В Одесской области неизвестный мужчина поджег автомобиль чиновника таможенного поста Черноморский. Об этом в субботу, 26 октября, сообщает издание УСИ Одесса.

Отмечается, что накануне днем неизвестный мужчина поджег автомобиль Subaru, который был припаркованный вблизи транспортно-экспедиционной компании Ильичевсквнештранс. На опубликованном видео видно, как неизвестный подходит к автомобилю и поливает его неизвестным веществом, после чего поджигает и убегает.

Спасатели потушили пожар менее чем за 15 минут и вызвали на место происшествия полицию. Салон автомобиля практически весь выгорел, судя по фото, опубликованные полицией.

По данным издания, сгоревший автомобиль принадлежит начальнику отдела оформления таможенного поста Черноморский Вячеславу Харченко.

Напомним, летом в Херсоне сожгли авто чиновника Укртрансбезопасности. Пострадавший связывал поджог со своей профессиональной деятельностью.

А несколько недель назад в Ровенской области сожгли авто депутата облсовета. Внутри авто криминалисты обнаружили полимерные остатки емкости с характерным запахом горюче-смазочных материалов.

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