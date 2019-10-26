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“Оружие уберите”: Зеленский поссорился с добровольцем в Золотом

Комментариев: 38
Инцидент запечатлен на видео.
Зеленский повздорил с добровольцем
Зеленский повздорил с добровольцем
Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на позиции добровольцев в Золотое. Поездка отличилась словесной перепалкой президента и добровольца. Об этом сообщает Телеграм-канал "Останній блокпост. Ні Капітуляції".

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На видео запечатлено общение президента с добровольцем по имени Денис. Его интересовали акции “Нет капитуляции”.

Я пришел сказать: "Оружие убери", а ты переводишь стрелки ", - ответил Зеленский.

Между тем, доброволец ответил, что услышал Зеленского, но его интересует, встретиться ли президент с ветеранами, чтоб обсудить акции протеста “Нет капитуляции”.

Мне зайти сейчас оружие забрать? Я не понимаю, чем мы сейчас завершим разговор? - спросил Зеленский.

После этого доброволец попытался еще раз спросить Зе об акциях протеста, но гарант резко отрезал.

Я президент этой страны, мне 42-й год, я же не лох. Я тебе пришел и сказал: оружие убери. Ты меня не переводи на акции, - закрыл тему Зеленский.

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Напомним, депутат “Слуги народа” поссорился Пушилиным в эфире российского канала. Шевченко с Пушилиным вступили в словесную перепалку.

 

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Теги: Зеленский, перепалка, доброволец, Золотое
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Комментариев (39)
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chytan    26.10.2019, 16:34
Оценка:  +1
chytan
Зебил !!!
andy55524    26.10.2019, 16:31
Оценка:  0
andy55524
патриоты, штыки в землю и к нормальной жизни. Если хочется пововоевать, вперед к раше и в Сирию.
ВосставшийИзБана    26.10.2019, 16:31
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Расскажи это якутам и бурятам, которые приперлись на чужую землю бабло зашибать.
Андрей_и_Богдан    26.10.2019, 16:33
Оценка:  +1
Андрей_и_Богдан
Они в отпуске заблудились
Андрей_и_Богдан    26.10.2019, 16:29
Оценка:  -1
Андрей_и_Богдан
Интересно, а без охраны он такой же смелый и понтовый?
solani    26.10.2019, 16:29
Оценка:  +2
solani
Патриоты защищают Родину не за зарплату, а бесплатно , перестаньте им платить и линия фронта очистится быстро.
Андрей_и_Богдан    26.10.2019, 16:30
Оценка:  -1
Андрей_и_Богдан
У тебя голова не кружится, пропеллер?!
ira0957    26.10.2019, 16:28
Оценка:  0
ira0957
Н-да… Очевидно, что Зеленский никакой не главнокомандующий
ira0957    26.10.2019, 16:27
Оценка:  +1
ira0957
В опубликованном видеоролике, снятом во время переговоров, обращают на себя внимание манера разговора и жестикуляция Зеленского, характерные для классического «базара» криминальных элементов, но не речи лидера государства.
Alexsy    26.10.2019, 16:25
Оценка:  -1
Alexsy
С этими дебилами только так разговаривать и нужно! Челеовеческий язык они не понимают!
ira0957    26.10.2019, 16:24
Оценка:  +1
ira0957
Избраться избрался, а президентом так и не стал. Сразу с него весь налёт слетел, и мова куда-то делась.
И это главнокомандующий???
ВосставшийИзБана    26.10.2019, 16:25
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Это - гавнокомандующий.
Андрей_и_Богдан    26.10.2019, 16:27
Оценка:  -2
Андрей_и_Богдан
Поручик Ржевский
ВосставшийИзБана    26.10.2019, 16:31
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Это даже не поручик. Это - отставной козы барабанщик.
Андрей_и_Богдан    26.10.2019, 16:32
Оценка:  +2
Андрей_и_Богдан
Это его роль. Особенно во фраке наглядно!
ВосставшийИзБана    26.10.2019, 16:24
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Зря он там скачет. Во вторую мировую говорили: "Дальше фронта не пошлют". А эти люди и так на фронте. А своим поведением он только табуретку под собой расшатывает.
VSHIVANKA    26.10.2019, 16:23
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ВАЛИТЬ НАЦИКОВ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НА СЧЁТ " РАЗ " ....
ВосставшийИзБана    26.10.2019, 16:25
Оценка:  -4
ВосставшийИзБана
Подожди. Придет время - будем валить без счета. А пока - ходи и оглядывайся.
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