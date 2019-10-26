Зеленский - добровольцу: Я не лох

Глава государства посетил на Донбассе позиции добровольцев. В ответ на беспокойства в связи с разведением сил президент заверил, что он - не "лох".

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на позиции украинских добровольцев в районе населенного пункта Золотое, где должно состояться разведение сил и средств. Об этом в субботу, 26 октября, сообщает страница Последний блокпост #Нет капитуляции в Facebook.

Отмечается, что глава государства прибыл на позиции добровольцев в Золотом, чтобы поговорить с ними об отводе сил и ситуации на фронте.

Однако, судя по видео, диалога у президента с добровольцами не получилось. На беспокойства бойцов в связи с готовящимся отведением сил Зеленский заявил, что он – президент страны, ему 42 года и он – не "лох".

Ранее Зеленский заявлял, что нормандская встреча состоится только после разведения войск на Донбассе в районе Петровского и Золотого.

Напомним, несколькими днями ранее участок разведения возле Золотого дважды обстреляли из стрелкового оружия.

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