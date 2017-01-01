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Зама мэра Днепра арестовали за присвоение средств при ремонте моста

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Суд избрал меру пресечения и назначил сумму залога.
Михаил Лысенко
Михаил Лысенко
dp.informator.ua

Заместителю мэра Днепра Михаилу Лысенко суд избрал меру пресечения и назначил сумму залога. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

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Лысенко, который ранее занимал должность директора департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета, задержали на основании постановления следственного судьи Дзержинского районного суда Кривого Рога. Его подозревают в присвоении бюджетных средств при ремонте Нового моста.

Ранее чиновника объявили в розыск.

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Следствие предполагает, что Лысенко вместе с другими должностными лицами из городского совета и сотрудниками предприятия-подрядчика присвоил 29,5 млн грн бюджетных средств, которые были предназначены на ремонт Нового моста в Днепре. Эти действия подпадают под ч.5 ст.191 и ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины.

Суд постановил взять Лысенко под стражу с возможностью внесения залога в сумме 600 тыс. грн.

Напомним, в аэропорту Харькова задержан заммэра Днепра Лысенко. С середины сентября он находился в общеукраинском розыске.

 

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Теги: Лысенко, суд, арест, залог
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