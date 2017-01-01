Под Киевом произошла стрельба: есть раненый

Инцидент случился в Броварах.

В Броварах Киевской области случилась стрельба, в результате которой ранен один из мужчин. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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По предварительной информации, между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из оппонентов выстрелил в другого.

По информации полиции, инцидент произошел по улице Грушевского около 3.30 часов ночи.

Установлено, что по ул. Грушевского в городе Бровары между местными жителями, которые были навеселе, произошла словесная перепалка. Во время ссоры один из них выхватил оружие, выстрелил в мужчину и попал ему в руку, - сообщили в пресс-службе полиции.

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Копы уже задержали стрелка. В ходе осмотра места инцидента был найден пистолет для отстрела резиновыми пулями а также патронами.

Потерпевший доставлен в больницу. Данных о его состоянии пока нет.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Харькове вторая за неделю перестрелка: есть убитый. В городе и области введен план "Сирена", разыскивают двух мужчин.

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