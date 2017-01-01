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Зеленский переназначил главу Луганской ОГА

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Владимир Зеленский уволил с должности Виталия Комарницкого и назначил на этот пост Сергея Гайдая, кандидатуру которого 20 октября согласовал Кабмин.
Сергей Гайдай назначен главой Луганской ОГА
Сергей Гайдай назначен главой Луганской ОГА
wikipedia.org
Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая на должность главы Луганской областной государственной администрации. Соответствующий указ  №767/2019 от 25 октября опубликован на сайте президента в субботу, 26 октября.
 
"Назначить Гайдая Сергея Владимировича главой Луганской областной государственной администрации", - сказано в указе.
 
Сергей Гайдай с 2015 года - депутат в Мукачевском районном совете (Закарпатская обл.), с сентября 2015 по ноябрь 2018 года – глава Мукачевской райгосадминистрации.
 
Указом №766/2019 глава государства уволил с этой должности Виталия Комарницкого, который был назначен 5 июля 2019 года.
 
Отметим, что 20 октября Кабинет министров Украины согласовал освобождение от должности главы Луганской облгосадминистрации Комарницкого и назначение кандидатуры Гайдая.
 

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Теги: Губернатор, назначение, Луганская область, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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