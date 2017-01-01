Под Киевом словесная перепалка переросла в стрельбу

Двое мужчин скандалили, когда один из них достал пистолет и выстрелил в другого. Раненого госпитализировали, стрелка задержали.

В ходе конфликта между мужчинами в Броварах Киевской области произошла стрельба. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в субботу, 26 октября.

Инцидент произошел по улице Грушевского около 3.30 часов ночи. Один из мужчин выстрелил в своего собеседника.

"Установлено, что по ул. Грушевского в городе Бровары между местными жителями, которые были навеселе, произошла словесная перепалка. Во время ссоры один из них выхватил оружие, выстрелил в мужчину и попал ему в руку", - сообщили в полиции.

Полицейские задержали стрелка, во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли устройство для отстрела резиновыми пулями и патроны.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о хулиганстве (ч. 4 ст. 296) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее стрельба произошла в Харькове, после перестрелки один из участников, преследуемый полицией, подорвался на гранате. Позже саперы разминировали его тело. У погибшего обнаружили арсенал оружия и боеприпасов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet