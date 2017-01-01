Под Николаевом забеременела 13-летняя школьница: подозревают отчима

Отчим вступал с несовершеннолетней в интимную связь.

В Николаевской области 13-летняя школьница обвинила своего отчима в том, что он вступал с ней в интимную связь. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Беременную школьницу обнаружили сотрудники социальных служб. Они наведались в семью девочки, которая стоит у них на учете. Во время проверки девочка призналась, что беременна от своего отчима.

Мать школьницы заявила, что не знала об этом, поскольку дочка отказывалась говорить ей, кто отец ребенка.

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Копы начали против отчима уголовное производство по части 2 статьи 155 Уголовного кодекса Украины (половая связь с лицом, не достигшим 16-летнего возраста). На данный момент проводятся следственные мероприятия, допрашивают отчима и девочку.

Если вина мужчины будет доведена, ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Напомним, под Днепром школьница родила ребенка от отчима-насильника. Девочка призналась, что отчим ее насиловал.

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