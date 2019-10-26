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Осужденный на пожизненный срок убил нацгвардейца - Аброськин

Комментариев: 2
Заключенный пытался сбежать, когда его перевозили в поезде Мариуполь-Львов. За совершенное убийство ему ничего не будет, поскольку он уже отбывает пожизненный термин.
Осужденный убил нацгвардейца в поезде
Осужденный убил нацгвардейца в поезде
provce.ck.ua

Осужденный на пожизненный срок во время переправы в поезде Мариуполь-Львов убил солдата Нацгвардии. Об этом в Facebook сообщил бывший первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин в субботу, 26 октября.

"Ночью 25 октября 2019 года в специальном вагоне, предназначенном для перевозки арестованных, который двигался в составе пассажирского поезда Мариуполь-Львов, осужденный на пожизненный срок Дмитрий Бевзюк с целью побега совершил нападение на военнослужащего Нацгвардии Украины, солдата, 1998 г.р., который от полученных ранений погиб на месте", - написал Аброськин.

Он также добавил, что за убийство солдата Бевзюку "ничего не будет, потому что он и так отбывает пожизненный срок и может убивать, находясь за решеткой, хоть каждый день".

Напомним, 12 сентября глава МВД Арсен Аваков принял отставку трех заместителей главы Национальной полиции, включая Вячеслава Аброськина.

В свою очередь Аброськин заявил, что будет баллотироваться на пост городского головы Мариуполя. А нынешний мэр, по его словам, "будет курить бамбук". Тем не менее, 5 октября стало известно, что Аброськина назначили ректором университета МВД.

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Теги: Поезд, убийство, заключенный, пожизненное заключение, Вячеслав Аброськин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    26.10.2019, 19:04
Оценка:  -1
VSHIVANKA
СУГС !!!
Андрей_и_Богдан    26.10.2019, 18:53
Оценка:  -2
Андрей_и_Богдан
И Авакову за это ничего не будет.
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