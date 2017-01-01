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Заболевание гепатитом в Чернигове: полиция возбудила дело

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Правоохранители расследуют нарушение санитарных норм в школе, где вирусным гепатитом заболели 13 детей.
Полиция Чернигова возбудила дело из-за массового заболевания гепатитом в школе
Полиция Чернигова возбудила дело из-за массового заболевания гепатитом в школе
РБК-Україна

Полиция возбудила уголовное производство по факту нарушения санитарных норм в школе в Чернигове, где 13 детей заболели вирусным гепатитом. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в субботу, 26 октября.

Уголовное производство открыли по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Санкция статьи предусматривает штраф или арест на срок до шести месяцев или ограничения свободы сроком до трех лет.

Напомним, что ранее 13 черниговских школьников были госпитализированы с гепатитом. Лаборатория исследует образцы пищи из столовой и буфета учебного заведения, а также воду из водопровода.

Также сообщалось, что шесть студентов Дрогобычского педагогического университета, которые находились на практике в Одессе, были госпитализированы с предварительным диагнозом вирусный гепатит А.

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Теги: гепатит, Чернигов, школа, полиция, школьники
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Источник: korrespondent.net

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