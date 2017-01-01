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Секретарь СНБО возглавил центр кибербезопасности

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Главой Национального координационного центра кибербезопасности президент назначил Алексея Данилова.
Секретарь СНБО возглавил Национальный центр кибербезопасности
Секретарь СНБО возглавил Национальный центр кибербезопасности
УНІАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов стал главой Национального координационного центра кибербезопасности. Соответствующий указ №771/2019 президента Владимира Зеленского был опубликован в субботу, 26 октября.

"На смену статье 2 Указа Президента Украины от 7 июня 2016 года № 242 "О Национальном координационном центре кибербезопасности" (с изменением, внесенным Указом от 19 июня 2019 года № 415) назначить Данилова Алексея Мячеславовича - Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины - руководителем Национального координационного центра кибербезопасности", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, что ранее Зеленский назначил начальника департамента кибербезопасности СБУ. Полковник Николай Кулешов с 2014 года занимал пост первого замначальника департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности СБУ.

Также сообщалось, что в Украине вдвое выросла киберпреступность. За последние пять лет киберпреступность в Украине выросла вдвое. Так в 2017 было зафиксировано 1795 дел, в 2018 - 1023, за последние полгода - 1005.

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Теги: СНБО, секретарь СНБО, Владимир Зеленский, кибербезопасность, Алексей Данилов
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Источник: korrespondent.net

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