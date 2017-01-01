Зеленский обновил состав комитета президентов Украины и Польши

В новый состав комитета вошли Игорь Жовква, Василий Боднар, Алена Гетьманчук, Андрей Дещица, Александр Ирхин и Светлана Фоменко.

Президент Владимир Зеленский назначил новый состав украинской части консультационного комитета президентов Украины и Польши. Соответствующий указ №773/2019 был опубликован в субботу, 26 октября.

В состав украинской части консультационного комитета вошел Игорь Жовква, заместитель руководителя Офиса президента, уполномоченный президента в консультационном комитете президентов Украины и Польши; Василий Боднар, заместитель министра иностранных дел Украины.

Также новыми членами комитета президентов Украины и Польши стали:

Алена Гетьманчук, директор Центра "Новая Европа",

Андрей Дещица, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше,

Александр Ирхин, заместитель руководителя главного управления по вопросам внешней политики - заведующий отделом ЕС и НАТО директората по вопросам внешней политики Офиса президента Украины,

Светлана Фоменко, первый заместитель министра культуры Украины.

Ранее сообщалось, что в конце сентября Украина предоставила Польше формальное согласие на возобновление поисково-эксгумационных работ на своей территории.

В Польше заявили, что такое решение Киева открывает путь к прорыву в историческом диалоге между двумя странами.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet