Виктор Беспальченко и его жена Татьяна, которые вступили в брак в московском СИЗО Лефортово во время незаконного содержания украинца под стражей, теперь отпраздновали свадьбу.

Освобожденный из российского плена украинский моряк Виктор Беспальченко и его жена Татьяна, которые в июне 2019 года зарегистрировали брак в московском СИЗО Лефортово, отметили свою свадьбу на Херсонщине. Об этом сообщает Укринформ в субботу, 26 октября.

Церемония бракосочетания состоялась в винодельческом хозяйстве князя П.М. Трубецкого. Именно здесь молодые люди стали на свадебный рушник.

"Мы очень рады, счастливы, это долгожданный день, вы же знаете, при каких обстоятельствах мы расписались. Сегодня это настоящий праздник для нас, счастье быть здесь, счастье, что Виктор и все моряки дома", - рассказала Татьяна.

Она говорит, что в Лефортово для них бракосочетание было еще и поводом увидеться, ведь за время, пока моряки были в плену, родные не могли их посещать и общаться.

"Это были счастливые моменты, когда мы могли друг друга обнять, поцеловать, тогда это был, конечно, символический день для нас. А сегодня особенный день, потому что мы среди наших друзей, родных. Это уже другая атмосфера", - делится Татьяна.

Cмотрите фотогалерею: Освобожденный моряк Беспальченко отпраздновал свадьбу

Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными между Киевом и Москвой по схеме "35 на 35".

В Украину вернулись Роман Сущенко, Олег Сенцов, Владимир Балух, Станислав Клых и моряки, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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