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Экс-заместителю главы Харьковской ОГА объявили подозрение

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Евгений Шахненко занимал должность замглавы Харьковской ОГА в 2015-2019 годах, до этого он был директором департамента капитального строительства.
Прокуратура объявила о подозрении бывшему замглавы Харьковской ОГА
Прокуратура объявила о подозрении бывшему замглавы Харьковской ОГА
khar.gp.gov.ua

Прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении бывшему заместителю председателя Харьковской областной государственной администрации (ОГА), который находился на должности с 2015 по 2019 годы, сообщает пресс-служба ведомства.
 
Отмечается, что в течение 2014-2015 годов во время реализации государственной программы по реконструкции очистных сооружений Харьковская ОГА заключила договоры с юридическим лицом на реконструкцию очистных сооружений Малоданиловского поселкового совета на общую сумму свыше 20 млн гривен.
 
При выполнении указанных работ предприятие-подрядчик с целью завладения государственными средствами осуществило монтаж оборудования, которое не соответствовало техническим стандартам, и завысило стоимость материалов в несколько сотен раз. Общая сумма ущерба составила более 18 млн гривен.
 
Обвинительный акт в отношении должностных лиц предприятия-подрядчика по факту присвоения госсредств в составе организованной преступной группы по ч.5 ст.191 УК Украины направлен в суд.
 
Установлено, что до наступления указанных последствий привели преступные действия директора департамента, который халатно отнесся к возложенным на него обязанностям и согласовал соответствующую проектно-сметную документацию, а также принял выполненные работы.
 
В настоящее время устанавливаются другие должностные лица, причастные к хищениям бюджетных средств.

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Теги: Харьковская область, прокуратура, растрата госсредств
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Источник: korrespondent.net

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