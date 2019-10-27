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На Донбассе за сутки 21 обстрел, ВСУ без потерь

Комментариев: 5
Сепаратисты 26 октября обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия участок разведения №2 в Золотом-4.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Прес-центр штаба ООС / Facebook

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военные не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 27 октября.

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Противник обстреливал позиции украинских военных из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы фиксировались вблизи Невельского, Марьинки (дважды), Талаковки (дважды), Красногоровки, Павлополя, Новолуганского (пять раз), Хутора Вильного, Золотого (дважды), Золотого-4, Луганского (дважды), Зайцево, Светлодарска, Новгородского.

С начала нынешних суток сепаратисты три раза обстреляи позиции ВСУ – вблизи Луганского, Новолуганского и Светлодарска. Ни один украинский военный за ночь не пострадал.

Напомним, за сутки 25 октября сепаратисты 13 раз нарушили режим прекращения огня. Тогда были ранены три бойца ВСУ.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Антибес    27.10.2019, 09:29
Оценка:  0
Антибес
Обстрелы?Так то ж"герои"шмаляли по Зе!Но не попали.Ведь когда боевые действия прекратятся,эти бравые хyecocы останутся не у дел,отправившись на дембель.
VVTF2wtf_uebok    27.10.2019, 09:08
Оценка:  +1
VVTF2wtf_uebok
Водки нет патерь нет, всё херои пошли мурчать с говнокамандующем прязедентом))))))
ГyнВсемогущий    27.10.2019, 09:00
Оценка:  +3
ГyнВсемогущий
21 обстрел?А это какие обстрелы?Обоюдные,или ответные?А то ведь даже по зомбоящику показывают как наши героически-геройские герои гасят из ПКМ...
VVTF2wtf_uebok    27.10.2019, 09:10
Оценка:  +1
VVTF2wtf_uebok
Хероически херои только хероически пердят, то жопой то потом с гавнокамандующим)))
VVTF2wtf_uebok    27.10.2019, 09:10
Оценка:  +1
VVTF2wtf_uebok
Потом)
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