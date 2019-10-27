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Сенцов о Зеленском в Золотом: Стыд за президента

Комментариев: 17
Олег Сенцов прокомментировал видео из Золотого, где Зеленский пообщался с ветеранами.
Зеленский поссорился с ветеранами в Золотом
Зеленский поссорился с ветеранами в Золотом
president.gov.ua

Бывший политузник Кремля, украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов прокомментировал активно обсуждаемое видео общения президента Украины Владимира Зеленского с ветеранами, которые находятся на линии вблизи фронта на Донбассе.

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"Пересмотрел вчерашнее нашумевшее видео стендапа из серии #янелох. В результате: стыд за президента и гордость за добровольца. Не пишу про военных, потому что не чувствую на это морального права, так как не был на войне. Хочется лишь сказать им спасибо, за то, что у нас все еще есть своя страна", – написал Сенцов 27 октября на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский утром 26 октября посетил населенный пункт Золотое на Донбассе и встретился с ветеранами, которые находятся вблизи линии фронта. Впоследствии сообщество "Останній блок-пост # Ні_капітуляціі" обнародовало видео, на котором Зеленский общается с людьми в камуфляже.

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Теги: Сенцов, Зеленский, Золотое
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Комментариев (18)
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Антибес    27.10.2019, 11:13
Оценка:  +1
Антибес
Ну куда уж ему до тебя,многоликого"гения" -потрохососа!Правда,Кайдаш-Джерал ьд?)))))
Антибес    27.10.2019, 11:14
Оценка:  +1
Антибес
to eddgek
Жеральд    27.10.2019, 11:06
Оценка:  -5
Жеральд
Українці захищаються від мокшанського миру,від сєпарів-колабріціоністів,і від свого президента теж...З такою поведінкою цей президент погано кінчить
bertal    27.10.2019, 10:57
Оценка:  +1
bertal
а бомжиха из нашего подъезда против"-БМ вообще отупели? Какое отношение Сенцов имеет к Украине? он же гражданин другой страны или уже нет?
ВосставшийИзБана    27.10.2019, 11:11
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
А ольгинским тролям какое дело до Украины? Я вот сейчас сделаю, так как вы делаете: А расскажи-ка лучше как в Ростове трамвайные рельсы заасфальтировали и пустили трамвай, чтобы он колею себе в асфальте прорезал.
Антибес    27.10.2019, 10:57
Оценка:  -2
Антибес
Штаб ООС кукарекал о том что даст правовую оценку этим вооружённым бандитам.Такое может быть только в нашей охреНэньке и в африканских странах,где власть принадлежит бандам.В цивилизованных же странах этих бандитов давно либо нейтрализовали,либо ликвидировали.Но нам до цивилизации ещё лет 100500 мин
kapablankas    27.10.2019, 10:37
Оценка:  +7
kapablankas
Сенцов не знает никуя ни устава ни закрнрв
Coюзник    27.10.2019, 10:36
Оценка:  -5
Coюзник
Могу сказать только одно ... собаки лают а караван идет ...
КульныйПэрэць    27.10.2019, 10:26
Оценка:  -2
КульныйПэрэць
Оставьте этих чертей в покое.Просто слейте координаты их местоположения сепарам.Пусть они отработают по ним тяжелой артой и РСЗО.И проблема исчезнет в течении часа.
eddgek    27.10.2019, 11:05
Оценка:  -2
eddgek
Во дУрак так ДУРАК.///\\\
Антибес    27.10.2019, 10:12
Оценка:  +1
Антибес
Олег,почему не в окопе?Пиариться проще,легче и гораздо выгоднее,рассказывая про"голодовки"и"пы тки в кремлёвских подвалах"пока окончательно не забыли?А за Зе действительно стыдно,ведь он Президент,а"опустился"д о личного общения с членами ОПГ,которая называя себя патриотами,даже не знает что такое пат
Антибес    27.10.2019, 10:15
Оценка:  +2
Антибес
риотизм...А Зе ещё больше дискредитировал себя.Вместо того чтобы отдать приказ разоружить этих бандитов,он вступил в полемику с одним из бандитов.. Зе,ты что,дебил?
tulchanin    27.10.2019, 10:12
Оценка:  +5
tulchanin
На "подконтрольной" Украине территории обнаружили вооруженную группу, она не подчиняется ни штабу ООС, ни сепаратистам. И вместо того чтоб её разоружить, с ней на переговоры приезжает президент.
1. Похоже Зе все таки лох...
2. Пора делать "добровольцев" ещё одной стороной в Минских переговорах.
VSHIVANKA    27.10.2019, 10:04
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ВАЛИТЬ ЭТИХ ОТМОРОЗКОВ НА СЧЁТ " РАЗ " , ПО ДРУГОМУ ОНИ НЕ ПОЙМУТ....
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