Венецианская комиссия оценит закон о языке в Киеве

Результатом визита экспертов Венецианской комиссии должна стать подготовка заключения относительно имплементации языкового закона.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар принял делегацию Венецианской комиссии, которая прибыла в Киев для изучения аспектов внедрения закона об украинском языке. Об этом накануне сообщила пресс-служба МИД.

Указано, что результатом визита экспертов Венецианской комиссии должна стать подготовка заключения относительно имплементации языкового закона. Соответствующее заключение комиссия должна принять на своем пленарном заседании в декабре этого года.

Во время встречи, Бондарь отметил, что закон разработан в соответствии с Конституцией Украины. По его словам, принятие закона важно не только с гуманитарной точки зрения, но и обусловливается факторами безопасности в условиях продолжающейся российской агрессии против Украины.

"Украина полностью гарантирует защиту прав национальных меньшинств и исходит из убеждения, что закон о государственном языке призван расширить возможность для национальных меньшинств играть более важную роль в украинском обществе", – говорится в сообщении МИД.

Напомним, законопроект Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного был принят Верховной Радой 25 апреля, а 15 мая его подписал пятый президент Украины Петр Порошенко.

В мае глава мониторингового комитета ПАСЕ Роджер Гейл направил запрос в Венецианскую комиссию о необходимости рассмотреть и проанализировать закон об украинском языке.

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