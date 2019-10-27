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Венецианская комиссия оценит закон о языке в Киеве

Комментариев: 4
Результатом визита экспертов Венецианской комиссии должна стать подготовка заключения относительно имплементации языкового закона.
Украина полностью гарантирует защиту прав национальных меньшинств
Украина полностью гарантирует защиту прав национальных меньшинств
МЗС України

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар принял делегацию Венецианской комиссии, которая прибыла в Киев для изучения аспектов внедрения закона об украинском языке. Об этом накануне сообщила пресс-служба МИД.

Указано, что результатом визита экспертов Венецианской комиссии должна стать подготовка заключения относительно имплементации языкового закона. Соответствующее заключение комиссия должна принять на своем пленарном заседании в декабре этого года.

Во время встречи, Бондарь отметил, что закон разработан в соответствии с Конституцией Украины. По его словам, принятие закона важно не только с гуманитарной точки зрения, но и обусловливается факторами безопасности в условиях продолжающейся российской агрессии против Украины.

"Украина полностью гарантирует защиту прав национальных меньшинств и исходит из убеждения, что закон о государственном языке призван расширить возможность для национальных меньшинств играть более важную роль в украинском обществе", – говорится в сообщении МИД.

Напомним, законопроект Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного был принят Верховной Радой 25 апреля, а 15 мая его подписал пятый президент Украины Петр Порошенко.

В мае глава мониторингового комитета ПАСЕ Роджер Гейл направил запрос в Венецианскую комиссию о необходимости рассмотреть и проанализировать закон об украинском языке.

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Теги: Украина, Языковой вопрос, МИД Украины, язык, МИД, украинский язык, государственный язык Украины, языковая политика, закон о языках, Языковой закон, Венецианская комиссия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Котофунтик    27.10.2019, 10:55
Оценка:  +1
Котофунтик
Скока скока это стОит?))Глазки то какие несчастные))Уже совесть мучает))
bertal    27.10.2019, 10:52
Оценка:  +1
bertal
А Украинцы без них не могут решить этот вопрос? Киевляне говорят на русском и только понаехавшие говорят на суржике, это не вопрос первостепеной важности. Подымите вопросы экономики , работы, коммуналки, пенсий и зарплаты- вот что интересует украинцев, а не бред на каком языке они говорят
Москаленко196    27.10.2019, 10:38
Оценка:  +1
Москаленко196
А взагалі всі ці організації міжнародні повна херня.
Москаленко196    27.10.2019, 10:37
Оценка:  0
Москаленко196
А де ж боти? Де срачик? Чи вихідний сьогодні ?
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