Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Ровенской области при пожаре погиб пятилетний ребенок

Комментариев: 0
Мальчик играл спичками на чердак, где было много горючих материалов и ненароком поджег все вокруг.

В районном центре Рокитное по улице Терешковой сгорело частное хозяйство. На месте пожара спасатели нашли тело ребенка, сообщило накануне управление ГСЧС в Ровенской области.

Читай также: Школьник залез на дерево за грибами и не смог спуститься

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило спасателям накануне днем. На место пожара выехало дежурное пожарное отделение.

Огонь уничтожил крышу здания и тонну сена. Среди пепелища спасатели нашли мертвое тело мальчика 2014 рождения. Обстоятельства трагедии устанавливаются, но по предварительным данным, ее причиной стали детские шалости с огнем.

“Мальчик играл спичками, залез на чердак, где было много горючих материалов (солома, дрова, вещи домашнего обихода) и ненароком поджег все. Очевидно, ребенок испугались огня и спряталась в угол чердака. Спастись у мальчика шансов практически не было“, – рассказали в ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области при пожаре погиб пятилетний ребенок.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: видео, ребенок, огонь, пожар, пожарные, мальчик, Ровенская область, погиб, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь