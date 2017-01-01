Мальчик играл спичками на чердак, где было много горючих материалов и ненароком поджег все вокруг.

В районном центре Рокитное по улице Терешковой сгорело частное хозяйство. На месте пожара спасатели нашли тело ребенка, сообщило накануне управление ГСЧС в Ровенской области.

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Отмечается, что сообщение о пожаре поступило спасателям накануне днем. На место пожара выехало дежурное пожарное отделение.

Огонь уничтожил крышу здания и тонну сена. Среди пепелища спасатели нашли мертвое тело мальчика 2014 рождения. Обстоятельства трагедии устанавливаются, но по предварительным данным, ее причиной стали детские шалости с огнем.

“Мальчик играл спичками, залез на чердак, где было много горючих материалов (солома, дрова, вещи домашнего обихода) и ненароком поджег все. Очевидно, ребенок испугались огня и спряталась в угол чердака. Спастись у мальчика шансов практически не было“, – рассказали в ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области при пожаре погиб пятилетний ребенок.