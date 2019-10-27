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В "ДНР" заявили о подрыве вышки мобильной связи

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Из-за подрыва базовой станции у абонентов оператора Феникс "возможна деградация сервисов мобильной связи".

В неподконтрольном Донецке была взорвана вышка сотовой связи оператора связи Феникс. Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на так называемое "минсвязи ДНР" в воскресенье, 27 октября.

"В результате диверсии с подрывом базовой станции у абонентов Феникс в Пролетарском районе Донецка возможна деградация сервисов мобильной связи", – говорится в сообщении.

Утверждается, что подрыв произошел утром в 9:48 на улице Зверькова. Пострадавших нет. На месте ведутся аварийные работы, а также работают сотрудники "МЧС" и "МВД ДНР".

Также в соцсетях появилось видео подрыва вышки сотовой связи в Донецке. В продемонстрированной листовке указано, что взрыв совершен "в знак протеста против бесчеловечных пыток и мусорского беспредела в ДНР".

Ранее в сентябре в Донецке загорелся склад боеприпасов сепаратистов, расположенный в районе поселков Горняк и Землекопы. В сети появились фото и видео пожара.

В свою очередь сепаратисты заявили, что произошел крупный пожар на территории завода алюминиевых профилей.

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Теги: Мобильная связь, Донецк, видео, донбасс, феникс, ДНР, Новости Донецка, ДНР новости сегодня, ДНР новости, видео youtube, новости Донбасса
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Источник: korrespondent.net

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Aspid    27.10.2019, 15:03
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Aspid
"Возможна деградация..." Какая прелестная ирония... Была вышка... одна, и та прямая...
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