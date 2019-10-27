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Вакарчук и Сенцов прокомментировали разговор Зеленского с добровольцами

Комментариев: 17
Пренебрежение, высказанное официальными лицами в отношении добровольцев и ветеранов АТО может привести не к миру, а к гневу, считает лидер партии Голос Святослав Вакарчук.
Зеленский в Золотом
Зеленский в Золотом
Прес-служба президента України
 
Лидер партии Голос, народный депутат Украины Святослав Вакарчук и украинский режиссер Олег Сенцов прокомментировали разговор президента Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом Луганской области в субботу, 26 октября.
 
"В 2014 году добровольцы помогли спасти Украину... Добробаты часто были единственной опорой Украины на важных участках фронта. Сегодня главное слово, которое нужно сказать нашим добровольцам - "Спасибо!". А любые слова, сказанные пренебрежительно, особенно официальными лицами - не приведут к миру. А приведут к гневу. А гнев не знает слова "Вы". Гнев всегда на "ты", - заявил Вакарчук.
 
 
"Пересмотрел вчерашнее нашумевшее видео стендапа из серии #янелох. В результате: стыд за президента и гордость за добровольца. Не пишу про военных, потому что не чувствую на это морального права, так как не был на войне. Хочется лишь сказать им спасибо, за то, что у нас все еще есть своя страна", — написал Сенцов на своей странице в Facebook.
 
 
Напомним, что 26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал в населенный пункт Золотое-4, где добровольцы и ветераны выступают против отвода украинских войск и прокомментировал возможность встречи с участниками акций Нет капитуляции. Во время общения с одним из добровольцев Зеленский заявил "ты мне переводишь стрелки, ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать. ... Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я не лох какой-то".
 
 
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Теги: Святослав Вакарчук, Владимир Зеленский, Сенцов, Зеленский скандал, разведение сил на Донбассе, добровольцы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (17)
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Григорич    27.10.2019, 17:22
Оценка:  0
Григорич
Так добробаты и начали всю войну, когда поперли с майдана на Донбасс убивать....и за всё это им еще и спасибо ???
Alexsy    27.10.2019, 17:18
Оценка:  -2
Alexsy
Певец сепар!
И за него даже ходили голосовать!
Alexsy    27.10.2019, 17:18
Оценка:  -1
Alexsy
Певец сепар!
И за него даже ходили голосовать!
Андрей_и_Богдан    27.10.2019, 17:19
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
Тебе бы подлечится, Баден-Баден
Андрей_и_Богдан    27.10.2019, 17:16
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
прИзЕ!дент - почти проФФесор
Андрей_и_Богдан    27.10.2019, 17:13
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
Неумение убеждать Зеля "компенсирует" распальцовкой!
Alexsy    27.10.2019, 17:10
Оценка:  -1
Alexsy
Какие добровольцы? Преступники и сепары, что за продолжение противостояния и окончательного отделения этих территорий от Украины!
SINOBI-LIFE    27.10.2019, 17:12
Оценка:  -1
SINOBI-LIFE
пнх длб!!!
Alexsy    27.10.2019, 17:15
Оценка:  -1
Alexsy
Мало того, ВСУ заявили, что в данный момент эти преступники никакого отношеня к ВСУ не имеют!
Андрей_и_Богдан    27.10.2019, 17:17
Оценка:  -1
Андрей_и_Богдан
Уже и преступники. Был какое-то суд?
Антибес    27.10.2019, 17:05
Оценка:  -2
Антибес
Да всем абсолютно похyй что там считают эти чмошники из унитаза.Хотите войну-песдуйте в наступление на Москву.Не хотите так воевать-захлопните свои петушиные клювы и не мешайте.
xapi3mat    27.10.2019, 16:45
Оценка:  -1
xapi3mat
армия - народ - президент - страна - это все единый организм и зеля должен не забывать об этом, то что его выбрали не значит что он может дарить врагу такие подарки!
Андрей    27.10.2019, 16:39
Оценка:  -4
Андрей
Зеленое говно пора выбрасывать!
Хулиганка*    27.10.2019, 16:38
Оценка:  0
Хулиганка*
кого волнует мнение этих двух порохоботов?
Андрей_и_Богдан    27.10.2019, 17:11
Оценка:  +1
Андрей_и_Богдан
Шапка от менингита не спасает! Иди лечись!
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