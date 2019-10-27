Вакарчук и Сенцов прокомментировали разговор Зеленского с добровольцами

Лидер партии Голос, народный депутат Украины Святослав Вакарчук и украинский режиссер Олег Сенцов прокомментировали разговор президента Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом Луганской области в субботу, 26 октября.

"В 2014 году добровольцы помогли спасти Украину... Добробаты часто были единственной опорой Украины на важных участках фронта. Сегодня главное слово, которое нужно сказать нашим добровольцам - "Спасибо!". А любые слова, сказанные пренебрежительно, особенно официальными лицами - не приведут к миру. А приведут к гневу. А гнев не знает слова "Вы". Гнев всегда на "ты", - заявил Вакарчук.