В центре Львова археологи нашли древние своды и человеческие останки

Это могут быть развалины крипты.

Как сообщало Гал-инфо, 25 октября в самом центре Львова на ул. Корнякта во время проведения археологических работ было обнаружено древнее своды и остатки каменной стены.

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Как сообщил в комментарии для Гал-инфо археолог НИЦ «Спасательная археологическая служба» Николай Шницар, исследователям удалось выявить элементы кафеля и частицы керамической посуды. Более того, среди сопроводительного материала были монеты разного периода. Вероятно, боратинки (ред. - медных разменных монет).

По словам исследователя, можно сделать предварительные предположения о том, что находка может быть криптой костела Пресвятой Троицы при монастыре тринитариев. Как известно, он существовал здесь с 1703 года до 1848 года.

К тому же, внутри помещения нашли несколько костей, в частности, часть человеческой черепной коробки, что свидетельствует в пользу этой версии. Сейчас их передали антропологам для получения более подробной информации.

Сейчас на улице Корнякта продолжат ремонтные работы, которые начали без археологического надзора.

Напомним, ранее сообщалось, что во львовском подземелье нашли средневековый меч.