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Зеленский: Я не боюсь обидеть Коломойского

Комментариев: 3
Президент Украины настаивает, что будет требовать от Игоря Коломойского тратить большую часть своих денег на социальные и инфраструктурные проекты, как он это делает с другими крупными бизнесменами.
Владимир Зеленский снова комментирует свои отношения с Коломойским
Владимир Зеленский снова комментирует свои отношения с Коломойским

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому The New Yorker заверил, что не боится обидеть бизнесмена Игоря Коломойского.

Глава государства подчеркнул, что во время избирательной кампании не искал и не получал никаких советов от Коломойского, а также не планирует предоставлять ему какие-то особые привилегии.
 
Зеленский настаивает, что будет требовать от Коломойского тратить большую часть своих денег на социальные и инфраструктурные проекты, как он это делает с другими крупными бизнесменами: в частности Ринат Ахметов купил 200 автомобилей скорой помощи, а Виктор Пинчук — квартиры освобожденным из российского плена морякам и политзаключенным.
 
 
Президент рассказал, что каждому из них говорил: "Слушай, друг, прошлое прошло … пора отдать большую часть ваших денег на социальные проекты и реконструкцию Донбасса".
 
Потерять из-за этого поддержку телеканала 1+1, принадлежащего Коломойскому президент не боится.
 
"Если после этого канал будет настроен против меня — ну что ж, тогда мы поймем, что он не хочет жить по-другому", — подытожил Зеленский.
 
Напомним, что министерство финансов Украины не планирует компенсацию бывшему владельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому за национализацию финансового учреждения.
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Теги: Коломойский, олигархи, Владимир Зеленский, украинские олигархи
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Андрей_и_Богдан    27.10.2019, 18:15
Оценка:  -1
Андрей_и_Богдан
Зачем Зеленскому "советы" Коломойского, достаточно его денежных вливаний! А поправки Герпеса в закон об энергорынке, благодаря чему именно Беня получает прибыль, не есть "особые привилегии"!
SINOBI-LIFE    27.10.2019, 18:03
Оценка:  +1
SINOBI-LIFE
Да кто тебе клоуну поверит??
П    27.10.2019, 18:13
Оценка:  -1
П
А тебе кто то верит?
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