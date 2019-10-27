Зеленский: Я не боюсь обидеть Коломойского
Президент Украины настаивает, что будет требовать от Игоря Коломойского тратить большую часть своих денег на социальные и инфраструктурные проекты, как он это делает с другими крупными бизнесменами.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому The New Yorker заверил, что не боится обидеть бизнесмена Игоря Коломойского.
Глава государства подчеркнул, что во время избирательной кампании не искал и не получал никаких советов от Коломойского, а также не планирует предоставлять ему какие-то особые привилегии.
Зеленский настаивает, что будет требовать от Коломойского тратить большую часть своих денег на социальные и инфраструктурные проекты, как он это делает с другими крупными бизнесменами: в частности Ринат Ахметов купил 200 автомобилей скорой помощи, а Виктор Пинчук — квартиры освобожденным из российского плена морякам и политзаключенным.
Президент рассказал, что каждому из них говорил: "Слушай, друг, прошлое прошло … пора отдать большую часть ваших денег на социальные проекты и реконструкцию Донбасса".
Потерять из-за этого поддержку телеканала 1+1, принадлежащего Коломойскому президент не боится.
"Если после этого канал будет настроен против меня — ну что ж, тогда мы поймем, что он не хочет жить по-другому", — подытожил Зеленский.
Напомним, что министерство финансов Украины не планирует компенсацию бывшему владельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому за национализацию финансового учреждения.
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