Зеленский: Я не боюсь обидеть Коломойского

Глава государства подчеркнул, что во время избирательной кампании не искал и не получал никаких советов от Коломойского, а также не планирует предоставлять ему какие-то особые привилегии.

Зеленский настаивает, что будет требовать от Коломойского тратить большую часть своих денег на социальные и инфраструктурные проекты, как он это делает с другими крупными бизнесменами: в частности Ринат Ахметов купил 200 автомобилей скорой помощи, а Виктор Пинчук — квартиры освобожденным из российского плена морякам и политзаключенным.

Президент рассказал, что каждому из них говорил: "Слушай, друг, прошлое прошло … пора отдать большую часть ваших денег на социальные проекты и реконструкцию Донбасса".

Потерять из-за этого поддержку телеканала 1+1, принадлежащего Коломойскому президент не боится.

"Если после этого канал будет настроен против меня — ну что ж, тогда мы поймем, что он не хочет жить по-другому", — подытожил Зеленский.