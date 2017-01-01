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За заммэра Днепра Лысенко внесли залог

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Лысенко подозревают в присвоении 29,5 миллионов гривен бюджетных средств, выделенных на ремонт Нового моста в Днепре.
Михаил Лысенко на свободе
Михаил Лысенко на свободе
РБК-Украина
 
За заместителя мэра Днепра Бориса Филатова Михаила Лысенко, которого подозревают в хищении средств на ремонте Нового моста, внесли залог в сумме около 600 тысяч гривен, сообщает ТСН.
 
Залог за Лысенко внесли сразу после избрания меры пресечения, то есть в СИЗО заммэра Днепра не был.
 
По версии следствия, Лысенко вместе с другими должностными лицами городского совета и предприятия-подрядчика подозревают в присвоении 29,5 миллионов гривен бюджетных средств, выделенных на ремонт Нового моста в Днепре.
 
Напомним, 26 октября сообщалось, что Дзержинский районный суд Кривого Рога избрал меру пресечения Лысенко в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в более 600 тысяч гривен.
 
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Теги: коррупция, Днепр, залог, борьба с коррупцией
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Источник: korrespondent.net

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