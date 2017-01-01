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Разумков отрицает раскол в Слуге народа

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Спикер Верховной Рады раскритиковал прохождении народными депутатами полиграфа в прямом эфире.
Слуга народа не разваливается, уверен лидер партии
Слуга народа не разваливается, уверен лидер партии
 
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит оснований утверждать, что фракция Слуга народа разваливается.
 
"Фракция большая, такой фракции никогда не было в украинском парламенте - на сегодня в ней 252 человека. В такой большой фракции всегда будут дискуссии", - отметил Разумков в эфире телеканала ICTV.
 
 
По словам спикера парламента, одна из таких дискуссий - ситуация с прохождением полиграфа. Разумков критически высказался о прохождении нардепами полиграфа в прямом эфире:
 
"Мне кажется, что это немного слишком публично происходит. Это все же не шоу. Это должно быть вопросом работы правоохранительных органов, если есть такой фактаж", - полагает он.
 
Спикер надеется, что информация о якобы подкупе депутатов фракции Слуга Народа не подтвердится. А если она подтвердится, то работать должны правоохранительные органы.
 
Напомним, что в СМИ появилась информация о том, что 11 "слуг народа" якобы получили по 30 тысяч долларов, чтобы "завалить" один из законопроектов в парламентском комитете по вопросам финансов и налоговой политики.

По факту получения неправомерной выгоды народными депутатами от Слуги народа Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство.

В связи со скандалом, пройти полиграф нардепов "слуг народа" из финансового комитета призвал президент Владимир Зеленский.

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Теги: Верховная Рада, Полиграф, Слуга народа, Дмитрий Разумков
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Источник: korrespondent.net

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