Разумков отрицает раскол в Слуге народа

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит оснований утверждать, что фракция Слуга народа разваливается.

"Фракция большая, такой фракции никогда не было в украинском парламенте - на сегодня в ней 252 человека. В такой большой фракции всегда будут дискуссии", - отметил Разумков в эфире телеканала ICTV.

По словам спикера парламента, одна из таких дискуссий - ситуация с прохождением полиграфа. Разумков критически высказался о прохождении нардепами полиграфа в прямом эфире:

"Мне кажется, что это немного слишком публично происходит. Это все же не шоу. Это должно быть вопросом работы правоохранительных органов, если есть такой фактаж", - полагает он.

Спикер надеется, что информация о якобы подкупе депутатов фракции Слуга Народа не подтвердится. А если она подтвердится, то работать должны правоохранительные органы.

По факту получения неправомерной выгоды народными депутатами от Слуги народа Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство.

В связи со скандалом, пройти полиграф нардепов "слуг народа" из финансового комитета призвал президент Владимир Зеленский.

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