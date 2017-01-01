Пациент на ходу выпал из скорой помощи

Нетрезвый больной противился госпитализации, а во время транспортировки пытался любыми способами выйти из машины.

В Сети появилось видео, как в Новомосковске Днепропетровской области пациент выпал из задних дверей "скорой" прямо на проезжую часть. Водитель едущего позади автомобиля успел сманеврировать и предотвратить наезд.

По другим данным, нетрезвый больной противился госпитализации, а во время транспортировки пытался любыми способами выйти из машины. Медработники пытались его удержать, однако силы были неравны.

Во время падения мужчина получил ушиб головы. В целях безопасности транспортировку больного продолжили в сопровождении правоохранителей.

Ранее в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи.

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