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Пациент на ходу выпал из скорой помощи

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Нетрезвый больной противился госпитализации, а во время транспортировки пытался любыми способами выйти из машины.

В Сети появилось видео, как в Новомосковске Днепропетровской области пациент выпал из задних дверей "скорой" прямо на проезжую часть.  Водитель едущего позади автомобиля успел сманеврировать и предотвратить наезд.

По другим данным, нетрезвый больной противился госпитализации, а во время транспортировки пытался любыми способами выйти из машины. Медработники пытались его удержать, однако силы были неравны.

Во время падения мужчина получил ушиб головы. В целях безопасности транспортировку больного продолжили в сопровождении правоохранителей.

Ранее в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи. 

В Харькове "скорая" столкнулась с легковушкой

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Теги: видео, пациент, скорая помощь, Днепропетровская область
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Источник: korrespondent.net

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