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Возле херсонского автовокзала нашли тело женщины

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Сейчас устанавливаются личность погибшей и возможные свидетели происшествия.
В Херсоне возле междугородного автовокзала нашли тело убитой женщины
В Херсоне возле междугородного автовокзала нашли тело убитой женщины
hr.npu.gov.ua

Полиция Херсона начала расследование убийства женщины, чье тело было найдено неподалеку от междугородного автовокзала города. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Информация о страшной находке поступила на телефон 102 около 13:45. Звонивший оператор охранной фирмы рассказал, что возле одной из многоэтажек в районе автовокзала в кустах лежит мертвая женщины со следами насильственной смерти.

К многоэтажке выехала следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции и областного главка. Сейчас устанавливаются личность погибшей и возможные свидетели происшествия. Проводятся первоочередные следственно-розыскные мероприятия по установлению преступника.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство". 

Напомним, что ранее в Киеве на остановке нашли полураздетый труп. Мужчина, по предварительным данным, был бездомным. Причину смерти будут выяснять правоохранители.

Также сообщалось, что женщину нашли мертвой на свалке в Харькове. Погибшей оказалась 40-летняя жительница города Лозовая. Полиция выясняет обстоятельства ее смерти, а также разыскивает свидетелей.

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Теги: Херсон, полиция, женщина, убийство, автовокзал
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Источник: korrespondent.net

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