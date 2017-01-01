Возле херсонского автовокзала нашли тело женщины

Сейчас устанавливаются личность погибшей и возможные свидетели происшествия.

Полиция Херсона начала расследование убийства женщины, чье тело было найдено неподалеку от междугородного автовокзала города. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Информация о страшной находке поступила на телефон 102 около 13:45. Звонивший оператор охранной фирмы рассказал, что возле одной из многоэтажек в районе автовокзала в кустах лежит мертвая женщины со следами насильственной смерти.

К многоэтажке выехала следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции и областного главка. Сейчас устанавливаются личность погибшей и возможные свидетели происшествия. Проводятся первоочередные следственно-розыскные мероприятия по установлению преступника.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство".

Напомним, что ранее в Киеве на остановке нашли полураздетый труп. Мужчина, по предварительным данным, был бездомным. Причину смерти будут выяснять правоохранители.

Также сообщалось, что женщину нашли мертвой на свалке в Харькове. Погибшей оказалась 40-летняя жительница города Лозовая. Полиция выясняет обстоятельства ее смерти, а также разыскивает свидетелей.

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