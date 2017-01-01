Зеленский показал видео о Золотом

В фильме показано, как президент встречается с военными 72-й бригады и едет вечером на передовую.

Президент Владимир Зеленский в воскресенье вечером обнародовал 24-минутное видео о своей поездке в Золотое-4 в Луганской области.

В фильме показано, как президент встречается с военными 72-й бригады, едет вечером на передовую, ночует в доме местного жителя, встречается с учителями и местными жителями, а также с участниками акции против разведения сил.

В частности, Зеленский говорит, что хочет поехать на передовую ночью, потому что обстрелы обычно происходят ночью.

Кроме того, в видео подробно показан диалог Зеленского с противниками разведения сил.

В фильме также показаны встречи Зеленского с местным населением в Золотом. На всех включенных в видео фрагментах люди уверяют его, что выступают за разведение сил.

Напомним, что ранее сегодня Зеленский пообщался с добровольцами на Донбассе. Глава государства посетил на Донбассе позиции добровольцев. В ответ на беспокойства в связи с разведением сил президент заверил, что он - не "лох".

Позже в штабе ООС заявили, что добровольцы, с которыми разговаривал Владимир Зеленский, не являются представителями силовых ведомств или ВСУ и находятся в Золотом с оружием нелегально.

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