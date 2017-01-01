Хор Веревки не накажут за песню о Гонтаревой

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский не будет наказывать хор Веревки за выступление в "Вечернем Квартале".

Минкульт не будет наказывать хор Веревки за песню с Кварталом кадр із відео

Министерство культуры не намерено применять к хору Веревки административные наказания после песни о поджоге дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Об этом сообщил глава Минкульта Владимир Бородянский, передает Радио Свобода.

"С моей стороны - нет", - сказал министр.

"Я считаю, что есть вещи, которые находятся в культурной плоскости. И не всегда в культурной плоскости должно быть наказание. Наказание в том смысле, как кто-то считает, что надо кого-то чего-то лишить и так далее. Это же была ценностная вещь, то есть можно, а что нельзя, что хорошо, а что плохо".

По словам министра, нужно выработать политику, которая касается не только хора Веревки, а вообще управления государственными средствами, государственными расходами в сфере культуры. Он отметил, что качество и количество культурного контента должны увеличиваться.

"Приведет ли это к изменению форм финансирования? Да. Я думаю, что мы постепенно будем переходить на форматы проектного финансирования, как это сейчас делает Украинский культурный фонд. Означает ли это, что это произойдет сразу? Нет. Потому что мы хотим сохранить то достояние, то наследие, которые у нас есть, но мы хотим их улучшать, и чтобы это улучшение было зашито внутрь той системы, которую мы будем строить".

Напомним, во время концерта Вечернего квартала артист Степан Казанин назвал сожжение дома Гонтаревой "ярким событием", после чего на сцену исполнять песню вышли певицы из хора Веревки и юморист Евгений Кошевой. Они спели песню Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала в день рождения Валерии Гонтаревой.

Позже стало известно, что этот номер очень понравился бизнесмену Игорю Коломойскому.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet