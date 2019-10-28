"Чашка премьера": Кабмин не планирует уменьшать субсидии

Те семьи, которые получают меньшие доходы, а следовательно требуют от государства большего защиты, будут получать большие субсидии.

Украинцы не должны тратить на коммуналку больше 15% дохода facebook.com/PMHoncharuk

Кабинет министров Украины не планирует уменьшать субсидии в этом году в течение отопительного сезона.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем видеоблоге "Чашка премьера".

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Также Гончарук заверил, что не планируется менять принцип оформления субсидий. "Субсидии уменьшены в этом году точно не будут и этот отопительный сезон все те, кто их оформил, пройдут на тех условиях, которые уже оформлены. И принцип оформления субсидий также не изменится и в следующем году", - сказал премьер

Он уточнил, что те семьи, которые получают меньшие доходы, а следовательно требуют от государства большего защиты, будут получать большие субсидии.

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"Мы подтверждаем наше намерение достичь показателя, чтобы в среднем семья тратила не больше 15% от совокупного дохода на коммунальные услуги. В рамках этого показателя мы и будем держаться", - резюмировал Гончарук.

Напомним, с начала года общая сумма субсидий выросла почти на четверть, а средний размер субсидии увеличился на 13%.

Накануне стало известно, что украинцам упростили процедуру получения субсидий.

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