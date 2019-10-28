Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Чашка премьера": Кабмин не планирует уменьшать субсидии

Комментариев: 6
Те семьи, которые получают меньшие доходы, а следовательно требуют от государства большего защиты, будут получать большие субсидии.
Украинцы не должны тратить на коммуналку больше 15% дохода
Украинцы не должны тратить на коммуналку больше 15% дохода
facebook.com/PMHoncharuk

Кабинет министров Украины не планирует уменьшать субсидии в этом году в течение отопительного сезона.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем видеоблоге "Чашка премьера".

Читай также: Премьер Гончарук заявил о рейдерской атаке на помещение Верховной Рады

Также Гончарук заверил, что не планируется менять принцип оформления субсидий. "Субсидии уменьшены в этом году точно не будут и этот отопительный сезон все те, кто их оформил, пройдут на тех условиях, которые уже оформлены. И принцип оформления субсидий также не изменится и в следующем году", - сказал премьер

Он уточнил, что те семьи, которые получают меньшие доходы, а следовательно требуют от государства большего защиты, будут получать большие субсидии.

Читай также: Новую программу сотрудничества с МВФ планируем подписать в декабре - Гончарук

"Мы подтверждаем наше намерение достичь показателя, чтобы в среднем семья тратила не больше 15% от совокупного дохода на коммунальные услуги. В рамках этого показателя мы и будем держаться", - резюмировал Гончарук.

Напомним, с начала года общая сумма субсидий выросла почти на четверть, а средний размер субсидии увеличился на 13%.

Накануне стало известно, что украинцам упростили процедуру получения субсидий.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Кабмин Украины, субсидии, Алексей Гончарук
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
ira0957    28.10.2019, 07:12
Оценка:  +2
ira0957
Значит, субсидии уменьшат.
НужныПогромы    28.10.2019, 06:49
Оценка:  0
НужныПогромы
Пока что , на Украине, субсидии получают только " Избранные " семьи: семья Коломойскргр, семья Рабиновича, СЕМЬИ ДУБИНСКОГО и Арахамии, все " честные " слуги народа Исраилевого
colavova    28.10.2019, 06:20
Оценка:  -4
colavova
проипала рашка мозг)) остался только мячик))
ira0957    28.10.2019, 07:19
Оценка:  +2
ira0957
Правда глазик уколола
Бандерлогу колавова
Сидит вова, чешет глаз
Колавова - п*дарас!

Извиняюсь за затасканное словечко "п*идарас", но просто в рифму хорошо ложилось )
ira0957    28.10.2019, 06:06
Оценка:  -1
ira0957
Украина громко плачет, проипала нэнька - мячик ....- воду - гривну - землю - газ - Севастополь - Крым - Донбасс - совесть - честь - друзей - активы - урожаи - перспективы - отвернулись даже Боги, - всё пипец вам, бандерлоги.
Boxerogos-    28.10.2019, 06:09
Оценка:  -4
Boxerogos-
Антибес ты пядарас
В ж.о.п.у йобаный сто раз)))
Твоя мамка через сраку
Родила тебя собаку !!!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь