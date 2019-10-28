"Чашка премьера": Кабмин не планирует уменьшать субсидии
Кабинет министров Украины не планирует уменьшать субсидии в этом году в течение отопительного сезона.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем видеоблоге "Чашка премьера".
Читай также: Премьер Гончарук заявил о рейдерской атаке на помещение Верховной Рады
Также Гончарук заверил, что не планируется менять принцип оформления субсидий. "Субсидии уменьшены в этом году точно не будут и этот отопительный сезон все те, кто их оформил, пройдут на тех условиях, которые уже оформлены. И принцип оформления субсидий также не изменится и в следующем году", - сказал премьер
Он уточнил, что те семьи, которые получают меньшие доходы, а следовательно требуют от государства большего защиты, будут получать большие субсидии.
Читай также: Новую программу сотрудничества с МВФ планируем подписать в декабре - Гончарук
"Мы подтверждаем наше намерение достичь показателя, чтобы в среднем семья тратила не больше 15% от совокупного дохода на коммунальные услуги. В рамках этого показателя мы и будем держаться", - резюмировал Гончарук.
Напомним, с начала года общая сумма субсидий выросла почти на четверть, а средний размер субсидии увеличился на 13%.
Накануне стало известно, что украинцам упростили процедуру получения субсидий.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Бандерлогу колавова
Сидит вова, чешет глаз
Колавова - п*дарас!
Извиняюсь за затасканное словечко "п*идарас", но просто в рифму хорошо ложилось )
В ж.о.п.у йобаный сто раз)))
Твоя мамка через сраку
Родила тебя собаку !!!!!