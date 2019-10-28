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Кабмин не планирует уменьшать субсидии

Комментариев: 4
Те семьи, которые получают меньшие доходы, а следовательно требуют от государства большего защиты, будут получать большие субсидии.
Украинцы не должны тратить на коммуналку больше 15% дохода
Украинцы не должны тратить на коммуналку больше 15% дохода
facebook.com/PMHoncharuk

Кабинет министров Украины не планирует уменьшать субсидии в этом году в течение отопительного сезона. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем видеоблоге "Чашка премьера".

Также Гончарук заверил, что не планируется менять принцип оформления субсидий. "Субсидии уменьшены в этом году точно не будут и этот отопительный сезон все те, кто их оформил, пройдут на тех условиях, которые уже оформлены. И принцип оформления субсидий также не изменится и в следующем году", - сказал премьер

Он уточнил, что те семьи, которые получают меньшие доходы, а следовательно требуют от государства большего защиты, будут получать большие субсидии.

"Мы подтверждаем наше намерение достичь показателя, чтобы в среднем семья тратила не больше 15% от совокупного дохода на коммунальные услуги. В рамках этого показателя мы и будем держаться", - резюмировал Гончарук.

Напомним, с начала года общая сумма субсидий выросла почти на четверть, а средний размер субсидии увеличился на 13%.

Накануне стало известно, что украинцам упростили процедуру получения субсидий.

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Теги: Кабмин Украины, субсидии, Алексей Гончарук
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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НужныПогромы    28.10.2019, 06:49
Оценка:  0
НужныПогромы
Пока что , на Украине, субсидии получают только " Избранные " семьи: семья Коломойскргр, семья Рабиновича, СЕМЬИ ДУБИНСКОГО и Арахамии, все " честные " слуги народа Исраилевого
colavova    28.10.2019, 06:20
Оценка:  +2
colavova
проипала рашка мозг)) остался только мячик))
ira0957    28.10.2019, 06:06
Оценка:  -3
ira0957
Украина громко плачет, проипала нэнька - мячик ....- воду - гривну - землю - газ - Севастополь - Крым - Донбасс - совесть - честь - друзей - активы - урожаи - перспективы - отвернулись даже Боги, - всё пипец вам, бандерлоги.
Boxerogos-    28.10.2019, 06:09
Оценка:  +2
Boxerogos-
Антибес ты пядарас
В ж.о.п.у йобаный сто раз)))
Твоя мамка через сраку
Родила тебя собаку !!!!!
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