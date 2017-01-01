В Николаеве под зданием мэрии найден труп с ножевыми ранениями
В Николаеве утром в понедельник, 28 октября, на улице Набережной в кустах был обнаружен мужской труп с множественными ножевыми ранениями.
Об этом пишут Novosti-N.
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Предварительно, неизвестный нанес мужчине множественные ножевые ранения. Убийство по предварительным данным произошло в период с 3 до 4 часов ночи. Погибшему на вид около 30 лет.
На месте происшествия работают следователи, эксперты, кинологи с собакой, место убийства ограждено. Проводятся следственные действия.
Как сообщалось по имеющейся информации убитый 18 сентября заместитель главы поселка Акимовка Дмитрия Кириллов является сыном криминального авторитета 90-х годов. Полиция рассматривает несколько версий убийства.
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