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В Николаеве под зданием мэрии найден труп с ножевыми ранениями

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Тело со следами насильственной смерти было обнаружено в нескольких десятках метров от здания Николаевского горисполкома.
В Николаеве под зданием мэрии найден труп с ножевыми ранениями
© novosti-n.org
Фото 1/10
  • Полиция выясняет обстоятельства трагедии
  • Полиция выясняет обстоятельства трагедии
  • Полиция выясняет обстоятельства трагедии
  • Полиция выясняет обстоятельства трагедии
  • Полиция выясняет обстоятельства трагедии
  • Полиция выясняет обстоятельства трагедии
  • Полиция выясняет обстоятельства трагедии
  • Полиция выясняет обстоятельства трагедии
  • Полиция выясняет обстоятельства трагедии
  • Полиция выясняет обстоятельства трагедии
В Николаеве под зданием мэрии найден труп с ножевыми ранениями
Полиция выясняет обстоятельства трагедии
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В Николаеве утром в понедельник, 28 октября, на улице Набережной в кустах был обнаружен мужской труп с множественными ножевыми ранениями. 

Об этом пишут Novosti-N.

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Предварительно, неизвестный нанес мужчине множественные ножевые ранения. Убийство по предварительным данным произошло в период с 3 до 4 часов ночи. Погибшему на вид около 30 лет.

На месте происшествия работают следователи, эксперты, кинологи с собакой, место убийства ограждено. Проводятся следственные действия.

Как сообщалось по имеющейся информации убитый 18 сентября заместитель главы поселка Акимовка Дмитрия Кириллов является сыном криминального авторитета 90-х годов. Полиция рассматривает несколько версий убийства. 

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Теги: Николаев, убийство, нож
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