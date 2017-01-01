Конец “бабьего лета”: В Украину вернулись ливни

В Украине существенно похолодало. Вероятны ливни.

Синоптики объявили об окончании “бабьего лета”. В Украину вернулись ливни и заморозки. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны сегодня ожидаются кратковременные дожди. Воздух прогреется от + до +15 градусов по Цельсию.

На востоке без осадков, между тем на улице будет достаточно холодно - от +11 до +17 градусов по Цельсию.

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Южным регионам обещают теплый и сухой день. На термометре +14…+18 градусов по Цельсию.

В северной части страны сегодня достаточно пасмурно. Температура воздуха от +11 до +13 градусов.

В Центральной Украине пасмурно, но без осадков, в основном. Столбик термометра поднимется к максимальной отметке +17 градусов.

В столице без осадков. На протяжении дня будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется от +11 до +13 градусов.

Напомним, повышенное загрязнение воздуха выявили в 5 городах. Все превышения допустимых показателей названы "незначительными". В ГСЧС заявили, что нет серьезных оснований для беспокойства о состоянии воздуха.

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