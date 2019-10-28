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“Слуги” и полиграф: Дубинский опубликовал результаты

Комментариев: 0
Стали известны результаты тестирования.
Дубинский опубликовал результаты тестирования
Дубинский опубликовал результаты тестирования
facebook.com/dubinskyi

Народный депутат Украины от “Слуги народа” Александр Дубинский обнародовал результаты тестирования на полиграфе. Бумаги нардеп опубликовал на своей странице в Facebook.

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Полиграф Дубинский прошел из-за скандала в финансовом комитете Верховной Рады. Депутатов заподозрили во взяточничестве.

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В заключении эксперта указано, что Дубинский “правдиво ответил на все вопросы относительно своей непричастности к договоренности, ожидания и получения неправомерной денежного вознаграждения за голосование против проекта 2047 и не знает, кто из членов комитета причастен к этому”.

Напомним, эксперты прокомментировал тестирование Дубинского на полиграфе. Проверка проводилась с многочисленными грубыми нарушениями процедуры, что ставит под сомнение достоверность результатов.

 

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Теги: Дубинский, полиграф, результаты, детектор лжи
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Комментариев (1)
ЗаУкраїну    28.10.2019, 10:11
Оценка:  0
ЗаУкраїну
жи.довская дибинка паясничает и прикалывается..))
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