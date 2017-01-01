Сейчас решается вопрос об экстрадиции нарушителей на их родину.

На киевском рынке задержаны еще 7 иностранцев-нелегалов

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На киевском рынке задержаны еще 7 иностранцев-нелегалов

В ходе проведения целевых профилактических мероприятий под условным названием “Мигрант“, работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, на окраине столицы обнаружили семь граждан другого государства.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

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Иностранцы незаконно проживали в Украине и работали на одном из рынков Киево-Святошинского района. Их доставили в местный райотдел Государственной миграционной службы.

Сейчас нелегалы привлечены к ответственности по ст. 203 КУоАП Украины (умышленное невыполнение иностранцем или лицом без гражданства решения уполномоченного государственного органа о запрете въезда в Украину). Решается вопрос об их экстрадиции на родину.

Отмечается, что в целом за время проведения операции “Мигрант“ сотрудниками территориальных и структурных подразделений полиции Киевщины были направлены 127 представлений о безотлагательном возвращении иностранцев и лиц без гражданства на территорию их официальной регистрации.

“Такая бдительность правоохранителей области вызвана увеличением количества неправомерных поступков, совершенных именно гостями из заграницы“, - сообщили в полиции.

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На данный момент зафиксированы 147 правонарушений административного законодательства с участием иностранцев в том числе 2 ст. 130 КУоАП (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения).

Раскрыты 5 уголовных преступлений, совершенных нелегалами, по которым лицам сообщено о подозрении. Среди них - умышленные убийства, разбои и кражи.

Как сообщалось, 23 октября, на рынке “Троещина“ в Киеве задержали 17 нелегальных мигрантов.

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