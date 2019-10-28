Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Депутат и волонтер угрожали Зеленскому подорвать его и "мочить в сортире"

Комментариев: 10
Депутат партии "Солидарность" и волонтер в прямом эфире оскорбляли президента.
Депутат и волонтер угрожали Зеленскому подорвать его и "мочить в сортире"
© facebook.com/Kulenkampf
Фото 1/3
  • Упрекавшая Зеленского в "совке" волонтер Маруся Зверобой позирует в советской форме
  • София Федина и Маруся Зверобой в прямом эфире обсуждали варианты гибели президента Зеленского
  • Пользователи соцсетей нашли фото, где Маруся Зверобой снялась в советской военной форме
Депутат и волонтер угрожали Зеленскому подорвать его и "мочить в сортире"
Упрекавшая Зеленского в "совке" волонтер Маруся Зверобой позирует в советской форме
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Читай также: Фейк про покупку Порошенко “Дизель шоу“ прокомментировала журналистка Соня Кошкина

Депутат от партии Порошенко “Солидарность“ София Федина и волонтер Маруся Зверобой в прямом эфире обсуждали варианты гибели президента Зеленского.

Соответствующее видео было опубликовано на странице Marusya Zvirobi в Facebook.

В видео волонтер Зверобой называет Зеленского временно поставленным “гопником“, а потом в нецензурной форме оскорбляет действующего президента и желает ему смерти.

Читай также: “А можно за базаром следить?”: Дубинский опубликовал матерную переписку с Абромавичусом

“Тебе желают, чтобы ты сдох. Ты приносишь такой вред этой стране, что все желают, чтобы ты сдох, и просто обговаривают, каким способом: или тебя повесить лучше, или застрелить. Граната взорвется где-то… Они тебя подорвут, я тебе обещаю, тебя кто-нибудь подорвет… Тебя надо мочить в сортире… Я с тобой еще поговорю лично“, — сказала она.

Также “Маруся Зверобой“, кроме оскорблений в адрес Зеленского, заявила, что он мол в “совке“ вырос, “совком“ и остался.

Однако пользователи соцсетей нашли фотографии, где волонтер Маруся Зверобой сфотографирована в советской военной форме и с символикой Красной армии.

Как сообщалось 10 сентября, необычный кортеж Зеленского комментировали пользователи сети.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Зеленский, угрозы, оскорбления, волонтер, Порошенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (10)
Отсортировать по дате Вниз
designandrey65    28.10.2019, 11:40
Оценка:  0
designandrey65
Если такие украинки патриоты..то упаси бог от таких патриотов.
nelci    28.10.2019, 11:38
Оценка:  0
nelci
Когда уже в Украине будут отвечать за базар, жестко, но по Закону.
Иначе майданские бардаки не кончатся....
Хулиганка*    28.10.2019, 11:25
Оценка:  +2
Хулиганка*
две загашенные в хлам рагулихи угрожают президенту? почему они еще на воле????
особенно прикольнуло, что себя эти две алкашки называют бомондом.
У нас такой "бомонд" по вечерам на Окружной промышляет....
asfd0    28.10.2019, 11:20
Оценка:  +4
asfd0
Надеюсь Зе уже понял что заигрывать с террористами, убийцами и их проститутками не получится.
Распятый_мальчик    28.10.2019, 11:20
Оценка:  -2
Распятый_мальчик
Бомбит у порохошлюшек, ведь их папика от корыта оторвали!!!
Зарин_и_Зоман    28.10.2019, 11:18
Оценка:  +1
Зарин_и_Зоман
Какая интересная страна, эта Украина! Очень забавное государство!
Carelessangel    28.10.2019, 11:12
Оценка:  +4
Carelessangel
кто эти БЛЯДИ
Хитрый-Лис    28.10.2019, 11:10
Оценка:  -5
Хитрый-Лис
Совковые проститутки..
VSHIVANKA    28.10.2019, 11:12
Оценка:  -4
VSHIVANKA
УКРОПНЫЕ.....)))
Хитрый-Лис    28.10.2019, 11:18
Оценка:  -5
Хитрый-Лис
100 пудов сучки из мАцковии.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь