К добровольцам в Золотое приехала полиция - СМИ
Утром в понедельник, 28 октября, к бойцам Национального корпуса, которые находятся в Золотом-4, прибыли правоохранители, сообщает ЛБ.ua.
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Бойцы рассказали, что им стало известно, что полиция собирается их “выселить“ из населенного пункта. Официально о таких мерах не сообщалось. Но накануне Министерство внутренних дел отчиталось о вывозе оружия, которое было у представителей Нацкорпуса.
Прибывшие правоохранители (около 20 человек) не предпринимали никаких силовых действий в отношении добровольцев. Они рассказали, что прибыли проверить автомобиль журналистов, который находится слишком близко к линии разграничения.
После осмотра полицейские отъехали от места дислокации Нацкорпуса.
Тем временем, в телеграм-канале Останній блок-пост #Ні_Капітуляціїї сообщается, что силовики намерены выгонять добровольцев.
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“Прямо сейчас в группу ветеранов в поселке Золотое приехали около 20 полицейских с автоматическим оружием под предлогом “проверки“ - пытались обыскать машины и личные вещи бойцов. На данный момент “правоохранители“ уехали, вероятно, проинформировать свое начальство. Готовимся. И стоим до конца“, - говорится в сообщении.
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