К добровольцам в Золотое приехала полиция - СМИ

Члены добробатов имеют данные, что их собираются выселять с территории, подпадающей под разведение войск.

Утром в понедельник, 28 октября, к бойцам Национального корпуса, которые находятся в Золотом-4, прибыли правоохранители, сообщает ЛБ.ua.

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Бойцы рассказали, что им стало известно, что полиция собирается их “выселить“ из населенного пункта. Официально о таких мерах не сообщалось. Но накануне Министерство внутренних дел отчиталось о вывозе оружия, которое было у представителей Нацкорпуса.

Прибывшие правоохранители (около 20 человек) не предпринимали никаких силовых действий в отношении добровольцев. Они рассказали, что прибыли проверить автомобиль журналистов, который находится слишком близко к линии разграничения.

После осмотра полицейские отъехали от места дислокации Нацкорпуса.

Тем временем, в телеграм-канале Останній блок-пост #Ні_Капітуляціїї сообщается, что силовики намерены выгонять добровольцев.

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“Прямо сейчас в группу ветеранов в поселке Золотое приехали около 20 полицейских с автоматическим оружием под предлогом “проверки“ - пытались обыскать машины и личные вещи бойцов. На данный момент “правоохранители“ уехали, вероятно, проинформировать свое начальство. Готовимся. И стоим до конца“, - говорится в сообщении.

Напомним, что 26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал в населенный пункт Золотое-4, где добровольцы и ветераны выступают против отвода украинских войск и прокомментировал возможность встречи с участниками акций Нет капитуляции. Во время общения с одним из добровольцев Зеленский отметил, что он президент Украины, ему 42 года и он “не лох какой-то“.

Позже на Facebook Зеленский заявил, что провел в Золотом двое суток , во время поездки встречался с учителями и врачами и узнал об обеспокоенности местных жителей из-за того, что на окраине поселилась группа вооруженных людей. “Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными“, - пояснил свое общение с добровольцами президент.

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